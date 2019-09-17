Кабул, , 17:57 — REGNUM До 26 человек возросло число погибших во время взрыва на предвыборном митинге с участием действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом 17 сентября сообщает телеканал TOLOnews.

Взрыв прогремел на площади в городе Чарикар провинции Парван в момент выступления Ашрафа Гани. В момент взрыва на мероприятии собралось несколько тысяч человек.

В результате взрыва, по последним данным, погибли 26 человек, пострадали 42. Представители силовых структур Афганистана установили, что по крайней мере одно из устройств было самодельной бомбой, заложенной под автомобиль службы безопасности.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 31 пострадавшем во время взрыва на предвыборном митинге. Президент Ашраф Гани не пострадал, после взрыва штаб президента принял решение продолжить митинг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ответственность за взрыв во время предвыборного митинга с участием Ашрафа Гани в городе Чарикар в Афганистане взяло на себя радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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