Клин, Московская область, , 17:51 — REGNUM Клинский городской суд поддержал иск прокуратуры об изъятии имущества экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя. Об этом 17 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Имущество бывшего подмосковного руководителя обращено в доход государства. Общая сумма изъятого имущества составила 9 млрд рублей.

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Так, в доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре транспортных средства и 5 млрд рублей «денежного эквивалента отчужденного уже ответчиками имущества».

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле бывшего главы администрации Клинского района Московской области Александра Постриганя появились новые эпизоды преступной деятельности. По данным следствия, по уголовному делу проходят ещё шесть человек.

О коррупционных и других преступлениях в Московской области можно прочитать в материале ИА REGNUM Воробьёв и воры.