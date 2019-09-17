Краснодар, , 17:41 — REGNUM Три автомата и патроны изъяли у жителей Краснодара сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, 17 сентября сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ.

Преступники планировали продать автомат АКМ-74 и 22 патрона к нему. В результате контрольной закупки было задержано трое жителей города.

Операция проходила при поддержке бойцов спецназа.

На них возбуждено дело за незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до шести лет, а также штраф до 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Краснодаре сотрудниками ФСБ был закрыт цех по переделке травматического и сигнального оружия в боевое. Тогда было изъято несколько кустарных винтовок калибром 9 мм и самодельный пистолет калибра 5,6 мм. Кроме того, силовики обнаружили более тысячи самодельных патронов

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