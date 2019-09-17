Рязань, , 17:37 — REGNUM На окраине Рязани неизвестные пытались ограбить почтовое отделение. Трое мужчин в масках, с ножом и предметом, похожим на пистолет, вошли в отделение, потребовали у работников почты деньги, но когда узнали, что в сейфе находится только 15 тысяч рублей — ушли, ничего не взяв. Подозреваемых в преступлении задержали в соседнем регионе, сообщили 17 сентября в пресс-службе областного УМВД.

Орудие преступления Пресс-служба УМВД по Рязанской области

Оперативники установили свидетелей, которые видели, как злоумышленники, выйдя из почтового отделения, сели в автомобиль и уехали. Очевидцы дали описание машины и часть госномера. Ориентировку на розыск транспортного средства передали всем патрулям, курсирующим в Рязани, и сотрудникам полиции соседних регионов. Отечественную легковушку, двигающуюся в сторону Московской области, заметили на трассе и остановили. Водитель и пассажиры действительно оказались причастными к вооружённому нападению. Одежду и маски они сожгли, сигнальный пистолет выбросили в водоём. Позже полицейские нашли орудие преступления и изъяли.

В отношении трёх жителей Республики Хакасия возбуждено уголовное дело. Двое из них ранее были судимы за разбойное нападение на квартиру. Подозреваемые арестованы.