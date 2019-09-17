Красноярск, , 17:38 — REGNUM 35 человек, в том числе 16 детей, были эвакуированы из многоэтажного жилого дома в Красноярске из-за костра в подвале. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании в жилом четырёхэтажном доме, расположенном в переулке Тихом в Красноярске, поступило в региональное отделение МЧС в 18:03 (14:03 мск). По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что в подвале возник небольшой пожар.

Все жильцы были благополучно эвакуированы из дома. В подвале находились восемь человек без определённого места жительства, которые развели костёр для обогрева. Все граждане были спасены. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, пожар был ликвидирован в 19:37 (15:37 мск).

К ликвидации пожара привлекались 42 человека и 13 единиц техники. Бездомные, собравшиеся в подвале, успели надышаться угарным газом, но серьёзно никто из них не пострадал.

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