Москва, , 17:17 — REGNUM Временный поверенный в делах КНДР в России будет вызван в МИД из-за задержания занимавшихся браконьерством северокорейских шхун, сообщает 17 сентября Департамент информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что данный инцидент произошёл в российской исключительной экономической зоне.

Напомним, сейчас две браконьерские шхуны с экипажами из КНДР задержаны и конвоируются в российский порт Находка.

Вместе с судами задержаны 66 членов их экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября экипаж одной из северокорейских браконьерских шхун в районе банки Кито-Ямато в Японском море, совершил вооружённое нападение на российских пограничников, высадившихся к ним на борт для досмотра с корабля управления ФСБ России по Приморскому краю. В результате нападения трое пограничников получили ранения.

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