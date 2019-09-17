Москва, 17 сентября 2019, 17:17 — REGNUM Временный поверенный в делах КНДР в России будет вызван в МИД из-за задержания занимавшихся браконьерством северокорейских шхун, сообщает 17 сентября Департамент информации и печати МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что данный инцидент произошёл в российской исключительной экономической зоне.
Напомним, сейчас две браконьерские шхуны с экипажами из КНДР задержаны и конвоируются в российский порт Находка.
Вместе с судами задержаны 66 членов их экипажей.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября экипаж одной из северокорейских браконьерских шхун в районе банки Кито-Ямато в Японском море, совершил вооружённое нападение на российских пограничников, высадившихся к ним на борт для досмотра с корабля управления ФСБ России по Приморскому краю. В результате нападения трое пограничников получили ранения.
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