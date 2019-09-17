Владивосток, , 17:11 — REGNUM Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке отметил, что спасатели сделали главное — не допустили гибели людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также министр отметил, что всего к ликвидации последствий было привлечено более 1 700 человек, 482 единицы техники и 34 плавсредства. В результате предпринятых мер, к настоящему времени откачана вода из 6 800 приусадебных участков, 800 домов, также осушено 251 участков автодорог.

К настоящему времени остаются подтопленными 137 населённых пунктов, порядка 800 домов и 149 участков автодорог.

Также министр отметил, что во многом успех противодействия стихии был обусловлен тем, что авиация МЧС своевременно доставила в регионы 64 водоналивные дамбы, с помощью которых удалось защитить от паводка много населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливневых дождей губернатор Приморья Олег Кожемяко был вынужден ввести в крае режим чрезвычайной ситуации.