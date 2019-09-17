Хабаровск, 17 сентября 2019, 17:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам о персональной ответственности за работу по ликвидации последствий паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Президент считает, что работа по ликвидации последствий паводка в регионах ведётся не всегда расторопно.
«Люди до сих пор сталкиваются с жесткостью и формализмом», — сказал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит совещание в кризисном центре МЧС по вопросам ликвидации последствий паводка.