Хабаровск, , 17:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам о персональной ответственности за работу по ликвидации последствий паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Президент считает, что работа по ликвидации последствий паводка в регионах ведётся не всегда расторопно.

«Люди до сих пор сталкиваются с жесткостью и формализмом», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит совещание в кризисном центре МЧС по вопросам ликвидации последствий паводка.