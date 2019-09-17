Геленджик, Краснодарский край, , 17:06 — REGNUM Одиннадцать учеников и директор школы были госпитализированы в школе Геленджика из-за распыления перцового газа из баллончика. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошёл около 09:00 мск в школе №12 в посёлке Дивноморское. По предварительной информации, во время перемены один из учеников 8-го класса распылил в коридоре школы перцовый газ из баллончика. После этого многие дети почувствовали себя плохо, были жалобы на першение в горле и резь в глазах. В школе была проведена эвакуация.

Предположительно, баллончик с газом ученик взял у своей одноклассницы, которой его дали родители для самообороны, так как девочка живёт далеко от школы.

Все госпитализированные в результате инцидента были осмотрены врачами, тяжёлых травм никто не получил, состояние детей и директора школы стабильное. Врачи полагают, что пострадавшие с большой долей вероятности будут выписаны в течение дня на амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку по данному инциденту. Будет дана оценка мерам, предпринимаемым администрацией школы для контроля за поведением детей и реализации методик, направленных на воспитание у учащихся законопослушного поведения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации семерых детей на Украине после распыления неизвестного газа в школе.

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