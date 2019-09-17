Владивосток, , 17:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 17 сентября на совещании по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке в кризисном центре МЧС отметил, что до сих пор нет полного перечня документов от губернаторов по необходимой помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин с жителями Тулуна по окончании совещания по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области, 2 сентября 2019 года Kremlin.ru

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«Каждый кто пострадал, должен получить поддержку, зачастую люди сталкиваются с черствостью, бюрократией, формализмом. Необходимо оказывать помощь быстро и эффективно. Если это необходимо, оказать помощь в заполнении документов, самим отнести, проконтролировать. Особое внимание к тем, кто потерял жильё.

Необходимо в кратчайшие сроки восстановление объектов энергетики, коммунальных служб, сферы здравоохранения. Объективно оценить ущерб, анализ текущей ситуации. Судя по поступающей информации, не всегда расторопно ведутся работы, не в полной мере оказывается помощь. До сих пор нет полной информация, нет обоснований, документов об убытках и пострадавших. Почему тянете время?», — спросил Путин губернаторов, пострадавших от паводков регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока ещё не оправились от последствий летних ливневых дождей. Идут восстановительные работы по всем направлениям.