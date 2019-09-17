Хабаровск, , 16:57 — REGNUM Начиная совещание по вопросам ликвидации паводка на Дальнем Востоке в кризисном центре МЧС, Владимир Путин подчеркнул, что упреждающие меры, предпринятые в регионах ДФО, помогли избежать трагических последствий, которые имели место во время наводнения 2013 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Президент отметил грамотную работу МЧС, региональных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток переживает масштабный амурский паводок. Проблем добавляют обильные ливни, подъём грунтовых вод.