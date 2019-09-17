Находка, Приморский край, , 16:50 — REGNUM Две северокорейские рыбацкие шхуны, члены экипажей которых пытались напасть на российских пограничников в Японском море, под конвоем идут в порт Находка, сообщает 17 сентября Центр общественных связей ФСБ РФ.

Оба судна задержаны вместе с экипажами.

Напомним, ранее экипаж одной из северокорейских шхун, проводивших браконьерский промысел в районе банки Кито-Ямато в Японском море, (исключительная экономическая зона Российской Федерации), совершил вооружённое нападение на досмотровую группу российских пограничников, высадившихся к ним на борт с корабля управления ФСБ России по Приморскому краю.

В результате нападения трое пограничников были ранены.

Экипаж из 45 северокорейских браконьеров задержан вместе со шхуной. Кроме того, был задержан экипаж еще одной шхуны из 21 человека, также уличённый в браконьерстве.

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