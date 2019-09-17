Новороссийск, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Возгорание на складе стройматериалов в Новороссийске Краснодарского, произошедшее днём 17 сентября, удалось локализовать, открытое горение ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Пожар локализовали в 15:50, на площади в тысячу квадратных метров, в 16:20 ликвидировали открытое горение.

«Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. К тушению пожара привлекались 46 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 32 человека и 10 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM сообщение о возгорании поступило в 14:09, к моменту прибытия пожарных на место площадь возгорания составляла 200 кв.м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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