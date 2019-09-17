Новороссийск, Краснодарский край, 17 сентября 2019, 16:47 — REGNUM Возгорание на складе стройматериалов в Новороссийске Краснодарского, произошедшее днём 17 сентября, удалось локализовать, открытое горение ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Пожар локализовали в 15:50, на площади в тысячу квадратных метров, в 16:20 ликвидировали открытое горение.
Как сообщало ИА REGNUM сообщение о возгорании поступило в 14:09, к моменту прибытия пожарных на место площадь возгорания составляла 200 кв.м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
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