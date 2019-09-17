Ульяновск, , 16:45 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области вынесен приговор по уголовному делу о двойном убийстве. Перед судом предстал 37-летний мужчина, который в день преступления был в гостях у погибших, сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийства были совершены в ночь с 11 на 12 января 2019 года в рабочем посёлке Мулловка в ходе распития спиртных напитков. Следствием установлено, что злоумышленник со своим другом пришёл в гости к 33-летнему знакомому, который проживал с 73-летней женщиной. Во время застолья возник конфликт. По данным правоохранителей, злоумышленник сначала нанёс несколько ударов ножом в грудь спящей пожилой женщине, а затем в ходе ссоры с хозяином дома нанес этим же ножом удар в шею и множественные удары по различным частям тела. Женщина и мужчина погибли на месте происшествия от полученных ранений.

37-летний мужчина признан виновным в двойном убийстве. Ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибших 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 87-летнего мужчины. В преступлении подозревают его сына, который ранее был судим за угрозы убийством. Кроме того, вынесены приговоры по двум делам об убийстве родителей.

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