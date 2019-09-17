Липецк, , 16:45 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Долгоруковского района, обвиняемого по статьям «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением в жилище» и «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере».

Ночью 10 декабря 2016 года пьяный обвиняемый с другим мужчиной (тот уже приговорён к 13 годам лишения свободы за убийство и разбой) искали деньги алкоголь, разбили стекло и проникли в дом 87-летней пенсионерки. Пожилая женщина проснулась и пыталась вызвать полицию, но один из нападавших повалил ее на пол, наступил на горло ногой и ударил по голове стеклянной вазой. Пенсионерка скончалась от удушения. Мужчины украли из дома бутылки со спиртным.

Одному из них удалось скрыться от следствия. Его задержали только в конце июня 2019 года. При обыске у него нашли пакет с наркотиками. Он признал вину. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.