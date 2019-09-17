Калининград, , 16:40 — REGNUM Сапёры Балтийского флота обезвредили сразу 83 артиллерийских снаряда различного калибра и три минометные мины, которые за минувшие сутки обнаружили при строительных работах на улице Верхние Поля в Калининграде, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ещё небольшое количество взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны обнаружено на улице Ямской — ручная граната Ф-1 и порядка 20 крупнокалиберных пулемётных патронов. Их ещё предстоит уничтожить.

С начала 2019 года в Калининградской области было обнаружено и уничтожено уже более 7 тыс. взрывоопасных предметов.