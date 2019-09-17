Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону умер мужчина. Как уточнили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР, по данному факту проводится проверка.

Известно, что 70-летний житель Краснодарского края скончался вечером 15 сентября 2019 года. Ему пытались оказать помощь в медпункте воздушной гавани. Родственники уточняют, что пенсионер перенёс несколько операций на сердце.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.