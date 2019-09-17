Новороссийск, Краснодарский край, , 16:33 — REGNUM Пожар на складе строительных и утеплительных материалов произошел в Новороссийске, 17 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Огонь охватил площадь порядка 200 квадратных метров. Есть риск обрушения кровли и сильное задымление. Пожарные не исключают возможность распространения огня на соседние постройки, в том числе жилые дома.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте от МЧС РФ работают 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

Отметим, первое сообщение о возгорании склада по улице Власенко поступило на пульт МЧС в 14:09. В 14:18 на место прибыли первые пожарные расчеты.

Напомним, ранее в пригороде Краснодара был ликвидирован крупный пожар на площади более 1500 квадратных метров. Пожар возник на складе, где хранились деревянные поддоны.

Стоит отметить, что, по мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, большинство торгово-развлекательных центров Краснодарского края не отвечают нормам пожарной безопасности.

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