Новосибирск, , 16:14 — REGNUM В Новосибирской области верующим подарили полторы тысячи иконок, которые должны оберегать их от пожаров, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по региону.

«В честь праздника чудотворной иконы «Неопалимая Купина», который отмечается православными верующими сегодня, 17 сентября, на выставке пожарно-спасательной службы области провели встречу с пожарными, ветеранами службы, кадетами МЧС России и жителями региона, — пояснили в ведомстве, отметив, что после предыстории о приписываемой образу силе защитницы от пожаров, ударов молний и стихийных бедствий миниатюрные иконы освятили и подарили желающим.

В то же время настоятель прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отец Дмитрий подчеркнул, что сама по себе икона ничего не сделает — «человек должен сам прилагать усилия».

«Нужно трудиться над своим спасением и самостоятельно решать бытовые проблемы, в том числе, конечно, с божьей помощью», — сказал отец Дмитрий.

А начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов отметил, что икона «Неопалимая Купина» есть практически в каждом подразделении в качестве духовного помощника и посоветовал верующим иметь её в своем доме как дополнительный стимул для защиты от пожара

«Все возможности по предотвращению беды хороши», — сказал Орлов.