Уфа, , 15:53 — REGNUM Ушел из жизни народный артист Башкирии, известный танцовщик и хореограф Марс Сафиуллин. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Марс Сафиуллин Bashkortostan.ru

Марс Галимович Сафиуллин родился в 1952 году в селе Кенгер-Менеуз Бижбулякского района Башкирии. Окончил Башкирский республиканский техникум культуры в Стерлитамаке. Работал художественным руководителем танца и пляски в Бижбулякском РДК.

С 1991 года был репетитором по танцу Уфимского татарского театра «Нур». В 1991 по 1995 года преподавал в Уфимском институте искусств. В 1995 — 1998 годах — солист балета Башкирской филармонии.

Марс Сафиуллин являлся исполнителем танцев народов страны и мира. Исполнитель сольных танцев и партий в танцах «Бүләк» («Подарок»), «Гульназира», «Дуҫлыҡ» («Дружба»), «Зарифа», «Һунарсы» («Охотник»). Был руководителем самодеятельными танцевальными коллективами Башкирии. Поставил танец «Озорники» в ансамбле народного танца республики им. Ф. Гаскарова. С гастролями посетил 22 страны мира.

За заслуги в области развития культуры и искусства народов Башкирии ему было присвоено звание «Народный артист Башкортостана».