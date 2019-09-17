Владивосток, , 15:50 — REGNUM Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством в Японском море. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.

Экипажи шхун вели незаконный промысел в районе банки Кито-Ямато, один из них совершил нападение на пограничников.

«Оба судна задержаны», — сообщили в спецслужбе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, трое российских пограничников были ранены в результате вооруженного нападения на них северокорейских браконьеров. Нападение совершил экипаж одной из шхун численностью 45 человек.

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