Владивосток, , 15:46 — REGNUM Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: У берегов Приморья российские моряки спасли северокорейского рыбака

В результате нападения трое пограничников ранены. Вначале была задержана одна рыболовная шхуна с экипажем в 21 человека, затем, после преследования, — вторая шхуна.

Как сообщало ИА REGNUM, российские моряки спасли северокорейского рыбака, который находился в открытом море более 10 часов.