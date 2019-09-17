Луганск, 17 сентября 2019, 17:06 — REGNUM В результате конфликта с националистически настроенным командиром с позиций ВСУ в районе Лоскутовки сбежал один украинский силовик. Об этом заявил 17 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, дезертир взял с собой оружие — АК-74.
Он добавил, что командование бригады, не докладывая вышестоящему начальству, организовало поиски беглеца.
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что с позиций ВСУ возле населённого пункта Богдановка сбежали двое вооружённых украинских боевиков.
Читайте также: С позиций ВСУ сбежали два вооружённых дезертира — НМ ДНР