Луганск, , 17:06 — REGNUM В результате конфликта с националистически настроенным командиром с позиций ВСУ в районе Лоскутовки сбежал один украинский силовик. Об этом заявил 17 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, дезертир взял с собой оружие — АК-74.

«Стало известно, что между военнослужащим и его командиром роты, на фоне национальной неприязни, произошел конфликт. Командир роты имеет националистические взгляды, а дезертировавший боец является этническим венгром, проживающим в Закарпатской области», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что командование бригады, не докладывая вышестоящему начальству, организовало поиски беглеца.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что с позиций ВСУ возле населённого пункта Богдановка сбежали двое вооружённых украинских боевиков.

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