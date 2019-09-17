Луганск, , 15:30 — REGNUM В районе населённого пункта Луганское во время проведения учебных стрельб получил ранение один боевик ВСУ, заявил 17 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В результате разрыва гранатомётного выстрела во время стрельбы получил ранения военнослужащий 59-й бригады ВСУ, сержант Ганченко В. В.», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 сентября во время учебных стрельб из станкового гранатомёта АГС-17.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что возле населённого пункта Счастье на собственной мине подорвался один боевик 46-й бригады ВСУ.

Читайте также: В районе Счастья на мине подорвался боевик ВСУ — НМ ЛНР