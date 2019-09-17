Сфакс, , 16:19 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и 14 пропали без вести во вторник, 17 сентября, после того как лодка с мигрантами затонула у средиземноморского побережья Туниса. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Туниса.

Представитель Национальной гвардии Хуссамеддин Джбабли сообщил, что ЧП произошло вблизи города Сфакс. По его словам, сотрудники береговой охраны страны спасли девять человек из затонувшей лодки и ведут поиски пропавших без вести.

Борьба с незаконной миграцией в Тунисе активизировалась в преддверии президентских выборов, первый тур которых прошел 15 сентября; с целью обеспечения безопасности были мобилизованы более 100 000 агентов безопасности по всей стране.