* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 15:29 — REGNUM Вооруженные силы Ирака преступили к очередной спецоперации по уничтожению остатков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 16 сентября сообщает Kurdistan24.

Боевые действия проходят в провинциях Анбар и Наджаф вдоль границы с Саудовской Аравией.

Несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы по-прежнему представляют серьезную опасность для государства.

Сложность в окончательном разгроме боевиков заключается в том, что они имеют множество укрытий в труднодоступных регионах страны, в основном в горной местности.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.