Кристал Ривер, , 15:07 — REGNUM В США погиб любитель гребли на доске, известный как двойник капитана Джека Воробья, одного из главных героев фильма «Пираты Карибского моря», пишет газета Berliner Zeitung.

43-летнего Джоша Хенсли из Флориды последний раз видели 14 сентября. Вероятно, он отправился на остров Шелл Айленд, чтобы полюбоваться закатом. Одет он был в свой привычный костюм — костюм Джека Воробья.

Тело Хенсли обнаружили в водах Кингс-Бэй в городе Кристал Ривер 16 сентября. Полиция выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что местные жители любили своего «Джека Воробья». Работа Хенсли была связана с его любимым видом спорта и досуга — он руководил компанией Big Foot Paddle Boards, занимавшейся изготовлением досок для плавания.