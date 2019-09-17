Багдад, , 14:58 — REGNUM В результате серии взрывов, произошедших в Ираке, пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом 17 сентября сообщает Kurdistan24.

Инциденты произошли в столице государства, городе Багдад, к месту происшествия выдвинулись силы безопасности, а также спасательные службы.

Ответственность за преступление не взяла на себя ни одна преступная группировка. В правоохранительных органах отмечают, что взрывы были связаны между собой.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в иракской провинции Дияла: пострадали дети