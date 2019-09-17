Кирово-Чепецк, Кировская область, , 15:05 — REGNUM Жительница Кировской области погибла из-за телефона, купаясь в ванне. Об этом передает портал «Rro Город» со ссылкой на областное Следственное управление СКР.

Сообщается, что трагедия произошла в городе Кирово-Чепецк 14 сентября из-за того, что гаджет, который был подключен к электросети для зарядки аккумулятора, упал в ванну. В ней в это время находилась 26-летняя девушка. Она погибла на месте.

Тело девушки обнаружили ее родители, когда пришли ее навестить. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Ведется проверка.