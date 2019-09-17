Уфа, , 14:51 — REGNUM В Башкирии задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Башкирии.

Осужденного Александра К. задержали 15 сентября. По сообщению правоохранителей, осужденный, уроженец г. Туймазы Башкирии, самовольно покинул участок колонии-поселения при республиканском ИК-9 УФСИН.

Его отсутствие было выявлено 09 сентября 2019 года во время проведения проверки осужденных участка колонии-поселения.

Отмечается, что задержанному за побег грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет по статье 313 УК РФ.