Гонконг, Китай, , 16:27 — REGNUM Восемь пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Гонконге получили ранения, пятеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на железнодорожного оператора корпорацию MTR.

Отмечается, что в результате произошедшего 17 сентября ЧП на станции в районе полуострова Коулун движение поездов на наземной ветке гонконгского метро было временно прервано.

Глава MTR Рекс Ауеунг Пак-Куен рассказал журналистам, что сход с рельсов поезда в метро не случался в течение многих лет.

«Мы будем работать вместе с правительством, чтобы как можно скорее выяснить правду, чтобы продолжать предоставлять безопасные услуги, — сказал он. — Мы приносим извинения за то, что наши пассажиры пострадали в аварии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября поезд Восточной линии гонконгского метро сошел с рельсов на наземном участке. Во время движения произошло разъединение вагонов примерно в середине состава. К поезду были прикреплены грузовые вагоны, три из них сошли с рельсов.