Донецк, 17 сентября 2019, 14:55 — REGNUM Два украинских силовика 18-го батальона 35-й бригады ВСУ сбежали из расположения в районе населённого пункта Богдановка, сообщили 17 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По предварительным данным, боевики прихватили с собой штатное оружие. Сотрудники СБУ, допросив, сослуживцев дезертиров узнали, что беглецы решили перейти на сторону Народной милиции ДНР.
СБУ и военная служба правопорядка организовала поиски дезертиров.
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