Донецк, , 14:55 — REGNUM Два украинских силовика 18-го батальона 35-й бригады ВСУ сбежали из расположения в районе населённого пункта Богдановка, сообщили 17 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По предварительным данным, боевики прихватили с собой штатное оружие. Сотрудники СБУ, допросив, сослуживцев дезертиров узнали, что беглецы решили перейти на сторону Народной милиции ДНР.

«Со слов опрошенных боевиков, в течение последних двух недель Татарчук (один из сбежавших боевиков — ИА REGNUM) негативно высказывался о командовании батальона, предлагал бросить всё и перейти на сторону Народной милиции», — рассказали в пресс-службе.

СБУ и военная служба правопорядка организовала поиски дезертиров.

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