Уфа, , 14:39 — REGNUM Полицейские Кушнаренковского района Башкирии зафиксировали факт убийства лося браконьерами. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД России.

По версии следствия, два злоумышленника на охоте подстрелили лесное животное. Но разделить тушу они не успели, поскольку их спугнули местные охотничьи инспекторы.

Прицепив лося на фаркоп авто, злоумышленники сели в свою машину и попытались скрыться от погони. По дороге автомобиль подозреваемых сломался, а туша животного отцепилась. Тогда браконьеры бросили автомобиль и скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в машине оружие и другое снаряжение для охоты.

Сотрудники полиции по Кушнаренковскому району уже установили личности подозреваемых в преступлении.

Сейчас ведется розыск злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.