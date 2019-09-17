Липецк, , 14:33 — REGNUM Правобережный районный суд Липецка 16 сентября начал рассмотрение уголовного дела о нарушении правил безопасности движения транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял маломерным моторным судном — катером BAYLINER 212, двигаясь вниз по течению акватории реки Воронеж в районе липецкого села Жёлтые Пески. В русле реки он начал поворачивать на полной скорости, и катер столкнулся с женщиной, которая плавала в реке в месте, не предназначенном для купания.

Женщина получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия, — по данным местных СМИ, она попала в винт катера.