Таганрог, Ростовская область, , 14:22 — REGNUM В гимназии имени Чехова в Таганроге (Ростовская область) произошло ЧП. Во время занятий обрушилась часть потолка. К счастью, никто из учеников и педагогического состава не пострадал.

ЧП произошло в кабинете физики. Площадь обрушения составила около 2 кв. метров. Помещение в настоящее время закрыто. Ремонт городские власти обещают провести оперативно и уже 18 сентября занятия будут возобновлены.

Портал «Ёрш.Таганрог» уточняет, что здание гимназии довоенной постройки. В 2018 году были отремонтированы фасад здания, коридоры и спортивный блок.