Смоленск, , 14:10 — REGNUM Участники банды, подозреваемые в совершении разбойных нападений на территории семи регионов РФ, предстанут перед судом в Смоленской области, сообщила пресс-служба МВД России 17 сентября. Расследованием дела занималась следственная часть СУ УМВД России по Смоленской области. Всего перед судом предстанут десять человек — семь участников банды, а также трое соучастников преступлений.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2011 по 2015 годы совершили 15 разбойных нападений на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербург. В основном целью преступников являлись ювелирные изделия. Так, в Смоленской области преступники ограбили два ювелирных магазина в Вязьме и Дорогобуже. Общий ущерб, причиненный их действиями, оценивается более чем в 120 миллионов рублей.

«Органами предварительного расследования проведено более 200 судебных экспертиз, которые положены в основу обвинения. Объем уголовного дела составил 113 томов. Судом в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.