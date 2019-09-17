Уфа, , 14:03 — REGNUM Бывшего инспектора ГИБДД Уфы обвинили в получении взятки. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сразу три уголовных дела в отношении бывшего государственного инспектора республиканского МРЭО ГИБДД МВД РФ возбуждено по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, подозреваемый обратился к знакомому, который занимается продажей государственных регистрационных знаков, предложив ему за взятку «зарегистрировать и выдать три государственных регистрационных знака с «красивым» цифровым и буквенным сочетанием».

После проведения служебной проверки инспектор был уволен из органов внутренних дел. Свою вину в совершении преступления бывший инспектор не признал. Суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.