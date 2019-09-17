Бишкек, 17 сентября 2019, 13:32 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Киргизии в столичном аэропорту «Манас» задержали багаж киргизстанца, в котором обнаружен незадекларированный драгоценный камень особо крупного размера. Об этом сообщает пресс-служба таможенного ведомства.
Отмечается, что мужчина пытался незаконно вывезти из страны рубин весом 11,6 кг, чья стоимость оценивается в $500 тысяч (31,9 млн рублей).
Материалы по этому делу переданы в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии.