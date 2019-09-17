Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве сотрудники полиции нашли четырёхлетнего ребёнка. Потерявшегося в парке, сообщила журналистам 17 сентября заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По её словам, в парке Строгино к сотрудникам полиции подошла женщина и сообщила об исчезновении детей. Ребёнка нашёл старший лейтенант полиции Александр Черников при обследовании парка, малыш лежал на земле и плакал.

Сотрудники ДПС Максим Шевченко и Илья Ратахин обнаружили стоявшего на тротуаре трёхлетнего мальчика. Ребёнок плакал. Выяснилось, что мальчик потерялся и ищет свою маму. Но при опросе прохожих найти родных ребёнка не удалось. Ребёнка доставили в отдел полиции, откуда его позднее забрала мать. Женщина рассказала, что мальчик потерялся, уехав на самокате в другую сторону.