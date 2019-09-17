Краснодар, , 13:18 — REGNUM В отношении заведующей детским садом в Краснодаре, где 9 сентября под обрушившемся деревом погибла двухлетняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, «заведующая дошкольного учреждения города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 9 сентября, во время прогулки ясельной группы на игровой площадке на территории детсада. Верхняя часть ствола дерева отломилась и обрушилась на площадку. В результате травмы получили две маленькие девочки и воспитатель. Одна из пострадавших девочек скончалась в больнице. Расследование дела, напомним, стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

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