Нойруппин, , 13:12 — REGNUM Неизвестные злоумышленники перерезали восемь оптоволоконных кабелей на севере немецкой федеральной земли Бранденбург, оставив местных жителей без телефона и доступа к интернету, пишет газета Berliner Morgenpost.

Как сообщила пресс-секретарь полиции города Нойруппин, это произошло намеренно 16 сентября. Неизвестные взломали шкаф электроавтоматики, чтобы перерезать кабель. При этом они рассчитывали вывести из строя систему безопасности супермаркета и совершить ограбление. Но когда злоумышленники ворвались в магазин, сработала сигнализация. Несостоявшиеся грабители сбежали, их разыскивает полиция.

Порча самого кабеля оценивается в €25 тыс. На один день лишились телефона и интернета сотни семей, проживающих в близлежащих населенных пунктах. Понесли убытки также компании, расположенные в крупном индустриальном парке Хайлигенграбе.

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