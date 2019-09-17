Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве двое мужчин подозреваются в совершении преступления на территории автомойки, сообщает агентство «Москва».

По данным СМИ, происшествие случилось в ночь на 16 сентября на улице Молостовых. Двое мужчин, угрожая ножом и пистолетом сотрудникам автомойки, совершили действия сексуального характера в отношении мойщицы автомобилей 1996 года рождения. У молодой женщины отобрали газовый баллончик, у её коллеги — похитили 50 рублей и пачку сигарет.

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Днём 16 сентября полиция задержала двоих неработающих мужчин 1990 и 1992 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.