Янаул, , 13:03 — REGNUM Шестилетний мальчик, который провел несколько дней в квартире с умершей матерью, госпитализирован в Янаульском районе Башкирии. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, тело 44-летней женщины обнаружила ее подруга. Госпитализацию потребовалась ребенка в связи с истощением организма.

Мальчик находился вместе с телом матери в квартире в течение нескольких дней.

Причины и обстоятельства смерти женщины будут установлены в рамках доследственной проверки. В настоящее время проводится опрос соседей и очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхлетний житель Улан-Удэ был вынужден несколько дней находиться один в квартире, где умерла его бабушка и единственный опекун в феврале 2019 года.

В органы опеки обратились сотрудники детского сада, который посещал мальчик. После того как квартиру вскрыли, ребёнок был отправлен в стационар.