Сочи, Краснодарский край, , 13:02 — REGNUM В Сочи 28-летний мужчина сбросил незнакомую девушку с виадука, девушка скончалась от полученных травм. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР 17 сентября.

По версии следствия, в ночь на 30 августа подозреваемый на Курортном проспекте города незнакомую девушку. Он дошёл за ней до виадука, а затем, обхватив руками, перекинул ее через ограждение. Девушка погибла на месте, а преступник скрылся.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель Сочи, он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Правоохранители задержали его в поселке городского типа Красной Поляне. Мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.