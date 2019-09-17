Манила, , 13:21 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли, а еще несколько получили ранения, когда перевозивший их грузовик потерял управление и упал со склона на Филиппинах. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло во вторник, 17 сентября, на горной дороге, ведущей в город Тболи из отдаленной деревне в провинции Котабато.

Начальник полиции провинции Джоэл Лимсон рассказал, что у грузовика по неустановленной пока причине отказали тормоза.

Сотрудники полиции, добровольцы Красного Креста и жители деревни извлекли 15 тел погибших из-под обломков грузовика на дне ущелья. По меньшей мере пятеро пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Среди погибших есть дети. Несколько человек сумели спастись, выпрыгнув из грузовика до его падения.