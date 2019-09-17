Москва, , 12:54 — REGNUM Поручение губернатора Ульяновской области Сергея Морозова уволить советника по IT-сфере Светлану Опёнышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай. По совам эксперта, эта история показательна тем, что выходит за рамки «губернатор — хороший чиновник, а его советник — плохой и зажравшийся чиновник».

«Вся эта история с дамой — советником губернатора наводит на несколько другие мысли, чем — губернатор хороший чиновник, а его — советник плохой и зажравшийся чиновник. Был такой голливудский фильм «Марсианин». По сюжету — Мэт Деймон, космонавт, нечаянно остался на Марсе в одиночестве, картошку выращивал, дневник вел, ждал, когда смогут его забрать. А в НАСА — что только ни придумывали, чтоб технически вытащить с Марса своего товарища, никак у них не срасталась спасательная операция — сто различных вариантов приводили бы к трагедии даже не планетарных, а практически вселенских масштабов. И в итоге нашелся компьютерный товарищ, рассчитавший дебет с кредитом так, что можно было и Дэймона спасти, и экипажу спасателей в живых остаться, и технику не уничтожить, и Марс с Землей не снести. Но — одно только, но — этот способ спасения одного человека был настолько рискованный, что головы бы полетели у всей Америки оптом. И в какой-то момент из уст директора ФБР звучит вопрос, обращенный к директору НАСА, вызвавший истерику у половины зрителей в кинотеатрах:

«Господин директор НАСА, вы понимаете, что независимо от хорошего или плохого исхода операции вы будете уволены?» — напоминает Полина Шамрай.

Также она предложила представить, что есть такое — планетарное глобальное явление — главный конструктор Советского космоса Сергей Павлович Королев.

«Это — образование, опыт, знания, наука, идея, движение, это счастливый билет советского ракетостроения, какие это незаурядные способности, какая это масштабная личность. Уволить? Значит, поставить крест на русском космосе», — приводит довод психолог Полина Шамрай.

Далее она предлагает читателям представить себе директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства:

Полина Шамрай «Это чиновник высшего звена, руководитель, знающий каждый винт системы, это может быть не блестящий технический мозг, но блестящий политический деятель с набором знаний высшего качества. Такими кадрами не разбрасываются. Их держат под строгим контролем, берегут, присматривая за их деятельностью. И Королев, и директор НАСА — деятели сотрудничества, шестеренки системы, приводящие свои страны к лидерским позициям».

Возвращаясь с нашим реалиям, эксперт напомнила:

«Страна увидела советницу губернатора в ванне. Неважно с чем. В процессе интимного отдыха. Понятие этики, применимой к личной жизни чиновников, — понятие глобальное и требующее внимания. Чиновник — служащий, получающий деньги из налогов граждан, — личность публичная, род его деятельности накладывает определенные ограничения. Граждане не вправе отказывать чиновнику в личной жизни, но отчеты о ведении этой личной жизни необходимо ограничивать, помня о своем социальном статусе чиновника. Это — этика чиновника, как и этика педагога не фотографироваться в «Инстаграмм» без трусов, если ты все еще хочешь быть педагогом». Полина Шамрай

По мнению психолога Полины Шамрай, «предъявление стране своей интимной личной жизни говорит об отсутствии данной этики, и, к сожалению для дамы, — о её недальновидности и не бережному отношению к своему месту в госаппарате, а как следствие — к ограничению мышления и интеллекта».

«Именно опасность, исходящая от бестолковых чиновников, и раздражает наш народ. Истероидность будет стоить даме кресла советника при губернаторе. А вот подумайте, товарищи, если чиновник — не уровня незаменимого, а мы его налогами кормим от принятия на должность до этого провального увольнения? Ведь чиновницу не вызвали в кабинет и не сказали — убрать и больше так не безобразничать, идите работайте. Чиновнице устраивают публичную порку в СМИ, показав голову в ванне с чем-то, напоминающем отходы, и торжественно увольняют с литаврами», — отмечает Полина Шамрай. Она также задаётся вопросом:

Если чиновника можно не беречь, как Сергея Королева, который за период своего нахождения на боевом посту совершил подвигов на бесконечное число собственных памятников, то за чей счет тогда был банкет, пока чиновница сидела в советниках у губернатора не самого благополучного региона?» Полина Шамрай

В заключение психолог Полина Шамрай даёт совет:

«Наверное, приближенным к губернатору стоит рекомендовать ему произвести плановую проверку деятельности чиновницы, коль регион начал ими разбрасываться, а не плановую проверку ее фотографий в соцсетях. И может быть, тогда по факту служебного расследования устроить публичную казнь самому себе за то, что кормит в течение своего срока некомпетентного сотрудника, который поработал, заработал и ушел с поста? В советское время это называлось — конфискация. И это было очень эффективной мерой для любого государственного служащего. Ошибки стоят денег и голов, тем более ошибки за счет налогоплательщиков», — считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвала одна из необычных фотографий советника губернатора Ульяновской области Светланы Опёнышевой. После того как чиновница за подписью «Много шоколада не бывает» выложила снимок, на котором она в санатории принимает нафталановую ванну (ванны с продуктом на основе нефти), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил: «Любое нескромное отношение будет пресекаться». Теперь над Опёнышевой нависла угроза увольнения.

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