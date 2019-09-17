Москва, 17 сентября 2019, 12:54 — REGNUM Поручение губернатора Ульяновской области Сергея Морозова уволить советника по IT-сфере Светлану Опёнышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай. По совам эксперта, эта история показательна тем, что выходит за рамки «губернатор — хороший чиновник, а его советник — плохой и зажравшийся чиновник».
«Вся эта история с дамой — советником губернатора наводит на несколько другие мысли, чем — губернатор хороший чиновник, а его — советник плохой и зажравшийся чиновник. Был такой голливудский фильм «Марсианин». По сюжету — Мэт Деймон, космонавт, нечаянно остался на Марсе в одиночестве, картошку выращивал, дневник вел, ждал, когда смогут его забрать. А в НАСА — что только ни придумывали, чтоб технически вытащить с Марса своего товарища, никак у них не срасталась спасательная операция — сто различных вариантов приводили бы к трагедии даже не планетарных, а практически вселенских масштабов. И в итоге нашелся компьютерный товарищ, рассчитавший дебет с кредитом так, что можно было и Дэймона спасти, и экипажу спасателей в живых остаться, и технику не уничтожить, и Марс с Землей не снести. Но — одно только, но — этот способ спасения одного человека был настолько рискованный, что головы бы полетели у всей Америки оптом. И в какой-то момент из уст директора ФБР звучит вопрос, обращенный к директору НАСА, вызвавший истерику у половины зрителей в кинотеатрах:
Также она предложила представить, что есть такое — планетарное глобальное явление — главный конструктор Советского космоса Сергей Павлович Королев.
«Это — образование, опыт, знания, наука, идея, движение, это счастливый билет советского ракетостроения, какие это незаурядные способности, какая это масштабная личность. Уволить? Значит, поставить крест на русском космосе», — приводит довод психолог Полина Шамрай.
Далее она предлагает читателям представить себе директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства:
Возвращаясь с нашим реалиям, эксперт напомнила:
По мнению психолога Полины Шамрай, «предъявление стране своей интимной личной жизни говорит об отсутствии данной этики, и, к сожалению для дамы, — о её недальновидности и не бережному отношению к своему месту в госаппарате, а как следствие — к ограничению мышления и интеллекта».
«Именно опасность, исходящая от бестолковых чиновников, и раздражает наш народ. Истероидность будет стоить даме кресла советника при губернаторе. А вот подумайте, товарищи, если чиновник — не уровня незаменимого, а мы его налогами кормим от принятия на должность до этого провального увольнения? Ведь чиновницу не вызвали в кабинет и не сказали — убрать и больше так не безобразничать, идите работайте. Чиновнице устраивают публичную порку в СМИ, показав голову в ванне с чем-то, напоминающем отходы, и торжественно увольняют с литаврами», — отмечает Полина Шамрай. Она также задаётся вопросом:
В заключение психолог Полина Шамрай даёт совет:
Как уже сообщало ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвала одна из необычных фотографий советника губернатора Ульяновской области Светланы Опёнышевой. После того как чиновница за подписью «Много шоколада не бывает» выложила снимок, на котором она в санатории принимает нафталановую ванну (ванны с продуктом на основе нефти), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил: «Любое нескромное отношение будет пресекаться». Теперь над Опёнышевой нависла угроза увольнения.
Читайте также: В Ульяновской области чиновницу могут уволить из-за фото в ванне «шоколада»