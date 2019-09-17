Рига, , 12:40 — REGNUM

Латвийская продовольственно-ветеринарная служба приняла решение о закрытии одного из пищевых цехов в Елагве, из которого продукты поступали через посредников в детские сады Сигулды, где на прошлой неделе от острой кишечной инфекции были госпитализированы 5 детей, а всего отравилось свыше 20 человек. Об этом сегодня, 17 сентября, рассказали сотрудники службы в эфире национального телерадиотранслятора LTV.

Как отмечает Lsm. lv, в цехе были нарушены нормы гигиены, однако специалисты пока не склонны считать, что источник инфекции исходил именно от него. Результаты лабораторных исследований обещано огласить позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. Первоначально предполагалось, что дети отравились арбузами.

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