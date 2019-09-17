Сеул, , 12:36 — REGNUM В южнокорейском Ёсу провинции Чолла-Намдо из-за цветения воды погибло более 240 тыс. рыб. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, предупреждение о данном явлении было объявлено в начале сентября. Известно, что ранее в ряде рыбных хозяйств в провинции Кёнсан-Намдо погибло более 820 тыс. рыб.

Специалисты из национального университета National Institute of Fisheries Science опасаются, что данное явление может распространиться на юго-восток, затронув прибрежные воды Пусана и Ульсана.

По словам специалистов, цветение воды связано с недавним тайфуном «Линлин», который прибыл скопление фитопланктона к берегу.

Цветение воды — развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета воды. Вызывается быстрым размножением водорослей в водоёме.