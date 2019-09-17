Белоярский район, Югра, 17 сентября 2019, 12:30 — REGNUM В Белоярском районе Югры выявлен факт незаконной рубки шести крупных деревьев неизвестными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в природнадзоре ХМАО.
Учитывая, что диаметры срубленных деревьев от 46 см до 82 см, ущерб лесному фонду составил более 150 тысяч рублей. Материалы инспекции Природнадзора ХМАО направлены в ОМВД по Белоярскому району.
Отмечается, что незаконная рубка лесных насаждений на сумму свыше 5 тысяч рублей является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).