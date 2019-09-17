Москва, , 12:30 — REGNUM В Москве женщина попыталась убить двух малолетних детей, сообщили журналистам 17 сентября в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних детей»).

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Происшествие случилось в период с 16 на 17 сентября на мосту, расположенном на проспекте Защитников Москвы. В результате действий женщины дети упали на твёрдый участок местности. После этого она попыталась совершить суицид, но была остановлена прохожими.

В результате мать была доставлена в психиатрическую больницу. Детей госпитализировали, им оказывают помощь.

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«Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины и обстоятельства, предшествовавшие указанным действиям», — говорится в сообщении.

Указано, что во время расследования с помощью экспертизы будет оценено и состояние здоровья женщины.